Токаев назначил управляющего делами президента
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Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил управляющего делами президента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.
"Указом главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен управляющим делами президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.
На официальном сайте УДП говорится, что Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года.
В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.
В 2012-2015 годах работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.
С 2015 по 2016 год - руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.
В 2016-2017 годах был директором департамента корпоративных финансов АО "НУХ" Байтерек".
С 2018 по 2019 год - главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.
В 2019-2022 годах был руководителем аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.
С 16 февраля 2022 года был руководителем аппарата акима города Алматы.
5 января прошлого года назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана.
Помимо этого, сегодня распоряжением главы государства Абильдинов Бакыт Урустемович назначен заместителем управляющего делами президента РК.
По информации сайта ДГД Астаны, Бакыт Абильдинов родился 8 февраля 1975 году, в Алматинской области. В 1997 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина. В 2002 году - Университет "Туран", в 2006 году - Евразийский институт рынка.
Начал трудовой путь в 2000 году, будучи и.о. инспектора налогового комитета по Алматы.
С 2000 по 2005 год - и.о. инспектора, налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор налогового комитета по Капчагаю.
В 2005-2007 годах - главный налоговый инспектор налогового комитета Алматы.
С 2007 по 2008 год занимал аналогичную должность в Капчагае.
Занимал руководящие должности в районных УГД Алматы, а также в ДГД южной столицы.
Также занимал пост заместителя руководителя департамента государственных доходов по Астане.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2059716-tokaev-naznachil-upravlyayuschego-delami-prezidenta/