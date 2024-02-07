Сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев назначил управляющего делами президента, передает NUR.KZ со ссылкой на официальный Telegram-канал Акорды.

"Указом главы государства Нурпеисов Асат Булатович назначен управляющим делами президента Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в сообщении.

На официальном сайте УДП говорится, что Асат Нурпеисов родился 18 июля 1987 года.

В 2010 году окончил Нью-Йоркский университет в Праге по специальности "экономика и менеджмент", в 2012 году – Европейскую школу бизнеса, магистр "Международного банковского дела и финансов" MSc Global Banking and Finance.

В 2012-2015 годах работал в менеджмент консалтинге KPMG Tax and Advisory.

С 2015 по 2016 год - руководитель управления департамента развития системы государственного управления, советник министра национальной экономики Республики Казахстан.

В 2016-2017 годах был директором департамента корпоративных финансов АО "НУХ" Байтерек".

С 2018 по 2019 год - главный инспектор, заместитель заведующего, и.о. заведующего Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра Республики Казахстан.

В 2019-2022 годах был руководителем аппарата председателя Национального банка Республики Казахстан.

С 16 февраля 2022 года был руководителем аппарата акима города Алматы.

5 января прошлого года назначен заместителем управляющего делами президента Казахстана.

Помимо этого, сегодня распоряжением главы государства Абильдинов Бакыт Урустемович назначен заместителем управляющего делами президента РК.

Бакыт Абильдинов: astana.kgd.gov.kz

По информации сайта ДГД Астаны, Бакыт Абильдинов родился 8 февраля 1975 году, в Алматинской области. В 1997 году окончил Казахский политехнический институт имени Ленина. В 2002 году - Университет "Туран", в 2006 году - Евразийский институт рынка.

Начал трудовой путь в 2000 году, будучи и.о. инспектора налогового комитета по Алматы.

С 2000 по 2005 год - и.о. инспектора, налоговый инспектор, ведущий налоговый инспектор налогового комитета по Капчагаю.

В 2005-2007 годах - главный налоговый инспектор налогового комитета Алматы.

С 2007 по 2008 год занимал аналогичную должность в Капчагае.

Занимал руководящие должности в районных УГД Алматы, а также в ДГД южной столицы.

Также занимал пост заместителя руководителя департамента государственных доходов по Астане.