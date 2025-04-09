Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Асан Дарбаев назначен вице-министром экономики

Опубликовано:

Асан Дарбаев
Асан Дарбаев. Фото: t.me/ukimet_points

Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановлением правительства Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики.

Согласно информации на сайте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ, Асан Дарбаев родился в 1984 году. Образование высшее, в 2005 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Финансы и финансовое право".

С 2005 по 2006 годы проработал ведущим специалистом в структуре Министерства финансов. Начиная с 2006 года работал в антимонопольной сфере главным специалистом в территориальных подразделениях.

С 2009 года работал в АО "Центр развития и защиты конкурентной политики" и ОЮЛ "Казахская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy".

С 2013 года занимал должности от заместителя директора до руководителя Управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2015 года проработал в должности заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

С сентября 2019 года по сегодняшний день занимает должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Отметим, что Асан Дарбаев пришел на место Бауыржана Кудайбергенова, который в начале марта был освобожден от должности вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу.

А в феврале этого года Азамат Амрин был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

В июне прошлого года нового вице-министра национальной экономики назначили в Казахстане. Им был назначен 43-летний Арман Касенов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2229377-asan-darbaev-naznachen-vice-ministrom-nacekonomiki/