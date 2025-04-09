Асан Дарбаев назначен вице-министром экономики

Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Постановлением правительства Республики Казахстан Дарбаев Асан Кобентаевич назначен на должность вице-министра национальной экономики.

Согласно информации на сайте Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ, Асан Дарбаев родился в 1984 году. Образование высшее, в 2005 году окончил Казахский национальный университет им. Аль-Фараби по специальности "Финансы и финансовое право".

С 2005 по 2006 годы проработал ведущим специалистом в структуре Министерства финансов. Начиная с 2006 года работал в антимонопольной сфере главным специалистом в территориальных подразделениях.

С 2009 года работал в АО "Центр развития и защиты конкурентной политики" и ОЮЛ "Казахская ассоциация организаций нефтегазового и энергетического комплекса KazEnergy".

С 2013 года занимал должности от заместителя директора до руководителя Управления Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

С 2015 года проработал в должности заместителя председателя Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики РК.

С сентября 2019 года по сегодняшний день занимает должность председателя Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК.

Отметим, что Асан Дарбаев пришел на место Бауыржана Кудайбергенова, который в начале марта был освобожден от должности вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу.

А в феврале этого года Азамат Амрин был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

В июне прошлого года нового вице-министра национальной экономики назначили в Казахстане. Им был назначен 43-летний Арман Касенов.