Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Вице-министра нацэкономики Казахстана освободили от должности

Опубликовано:

Бауыржан Кудайбергенов
Бауыржан Кудайбергенов. Фото: пресс-служба правительства РК

Бауыржан Кудайбергенов был освобожден от должности вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте правительства, Бауыржан Кудайбергенов был освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Кудайбергенов был назначен на данную должность в июне 2023 года. Тогда мы писали, что Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии первого президента РК.

Отмечалось, что Кудайбергенов - обладатель стипендии "Болашак", член президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.

Напомним, в феврале этого года Азамат Амрин был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

В июне прошлого года нового вице-министра национальной экономики назначили в Казахстане. Им был назначен 43-летний Арман Касенов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2226155-vice-ministra-nacekonomiki-kazahstana-osvobodili-ot-dolzhnosti/