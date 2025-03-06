Вице-министра нацэкономики Казахстана освободили от должности

Бауыржан Кудайбергенов был освобожден от должности вице-министра нацэкономики в связи с переходом на другую работу, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщается на официальном сайте правительства, Бауыржан Кудайбергенов был освобожден от должности вице-министра национальной экономики РК в связи с переходом на другую работу.

Напомним, Кудайбергенов был назначен на данную должность в июне 2023 года. Тогда мы писали, что Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

Трудовую деятельность начал инспектором отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии первого президента РК.

Отмечалось, что Кудайбергенов - обладатель стипендии "Болашак", член президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.

Напомним, в феврале этого года Азамат Амрин был назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

В июне прошлого года нового вице-министра национальной экономики назначили в Казахстане. Им был назначен 43-летний Арман Касенов.