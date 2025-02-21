Назначен первый вице-министр нацэкономики Казахстана

Азамат Кеменгерович Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, постановлением правительства Республики Казахстан Азамат Кеменгерович Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Добавим, согласно биографии на официальном сайте премьер-министра РК, Азамат Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. По специальности экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе.

С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в налоговом комитете Северо-Казахстанской области.

2008-2011 гг. - аким района Шал акына СКО.

2011-2012 гг. - менеджер крестьянского хозяйства "Амрин К.К.".

2013-2015 гг. - заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

С января 2015 работал директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В октябре 2020 года был назначен на должность вице-министра национальной экономики Казахстана.