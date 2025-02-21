Политика

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен первый вице-министр нацэкономики Казахстана

Опубликовано:

Азамат Амрин
Азамат Амрин. Фото: t.me/ukimet_points

Азамат Кеменгерович Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на правительство РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале правительства РК, постановлением правительства Республики Казахстан Азамат Кеменгерович Амрин назначен на должность первого вице-министра национальной экономики Республики Казахстан.

Добавим, согласно биографии на официальном сайте премьер-министра РК, Азамат Амрин родился в 1973 году в Северо-Казахстанской области.

Окончил Акмолинский сельскохозяйственный институт и Северо-Казахстанский государственный университет им. М. Козыбаева. По специальности экономист-менеджер, бакалавр юриспруденции.

Трудовую деятельность начал в 1989 году рабочим в Корнеевском совхозе.

С 1997 года по 2008 год работал на различных должностях в налоговом комитете Северо-Казахстанской области.

2008-2011 гг. - аким района Шал акына СКО.

2011-2012 гг. - менеджер крестьянского хозяйства "Амрин К.К.".

2013-2015 гг. - заместитель директора департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

С января 2015 работал директором департамента налоговой и таможенной политики Министерства национальной экономики РК.

В октябре 2020 года был назначен на должность вице-министра национальной экономики Казахстана.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2222807-naznachen-pervyy-vice-ministr-nacekonomiki-kazahstana/