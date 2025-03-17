Токаев назначил постпреда Казахстана при ВТО

Президент Касым-Жомарт Токаев назначил постоянного представителя Республики Казахстан при Всемирной торговой организации, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Указом главы государства Торебаев Кайрат Калмукаметович назначен Постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Кайрат Торебаев, согласно информации на официальном сайте Министерства торговли и интеграции, выпускник Казахской государственной академии управления по специальности "Экономист-международник". Получил степень магистра международного права и экономики во Всемирном торговом институте Университета города Берн.

Трудовую деятельность начал в 1997 году и до 2001 работал в частных структурах.

Государственную службу начал в июле 2001 года ведущим специалистом Отдела планирования валютно-финансового департамента Министерства иностранных дел РК.

С июля 2001 года по октябрь 2009 года занимал различные должности в Министерстве иностранных дел РК и Посольстве РК в Республике Индия.

В 2011 году работал координатором программы Центрально-азиатского регионального сотрудничества Азиатского банка развития.

В ноябре 2012 году вернулся на государственную службу в качестве первого секретаря Департамента Внешнеэкономической политики МИД РК.

В декабре 2012 года был назначен советником Секретариата Министра экономического развития и торговли РК.

С марта 2013 года занимал должность заместителя директора Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования РК, затем с апреля 2013 года был назначен директором Департамента международного сотрудничества Министерства экономики и бюджетного планирования РК.

С октября 2014 года по июнь 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Министерства национальной экономики РК.

С июня 2019 года работал директором Департамента международного сотрудничества Национального банка РК.

Отметим, что Кайрат Торебаев назначен вместо Асета Иргалиева, который занимал этот пост с мая 2024 года. В конце февраля этого года Иргалиев был назначен главой Агентства по стратегическому планированию и реформам.

Добавим, что согласно информации на официальном сайте, Всемирная торговая организация (ВТО) - единственная глобальная международная организация, занимающаяся правилами торговли между странами.

В ее основе лежат соглашения ВТО, согласованные и подписанные большинством торговых стран мира и ратифицированные в их парламентах. Цель - обеспечить максимально плавный, предсказуемый и свободный торговый поток.