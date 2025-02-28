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Асет Иргалиев стал главой Агентства по стратегическому планированию и реформам

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Асет Иргалиев
Асет Иргалиев. Фото: primeminister.kz

Указом президента Асет Иргалиев назначен на должность председателя Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, указом главы государства Асет Арманович Иргалиев назначен председателем Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, он освобожден от ранее занимаемой должности.

Добавим, по информации на сайте ИПС "Параграф", Асет Иргалиев родился в 1986 году в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, а также Университет Йорка и Университет Ноттингема.

Трудовой путь начал в 2010 году.

В 2016 году был советником председателя правления АО "НУХ "Байтерек".

С 2016 по 2018 год - советник премьер-министра.

В 2018 году - заведующий Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра.

С 2018 по 2019 год - вице-министр национальной экономики.

В 2019 году был замглавы Канцелярии премьер-министра.

С 2019 по 2021 год - первый вице-министр национальной экономики.

С 2021 по 2022 год - министр нацэкономики.

С 2022 по 2023 год - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.

С 2023 по 2024 год был помощником президента по экономическим вопросам.

В мае 2024 года стал постоянным представителем Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях.

Также указом главы государства прежний глава ведомства Жандос Шаймарданов освобожден от должности. Он занимал пост председателя Агентства с сентября 2023 года.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2224425-tokaev-osvobodil-ot-dolzhnosti-predsedatelya-agentstva-po-strategicheskomu-planirovaniyu-i-reformam/