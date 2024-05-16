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Асет Иргалиев получил новую должность

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Асет Иргалиев
Асет Иргалиев. Фото: primeminister.kz

Асет Иргалиев стал постоянным представителем Казахстана при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Иргалиев Асет Арманович назначен постоянным представителем Республики Казахстан при Всемирной торговой организации и международных экономических организациях, он освобожден от ранее занимаемой должности", - говорится в Telegram-канале Акорды.

Его предшественница Айтжан Жанар Сейдакметкызы освобождена от данной должности.

Жанар Айтжан
Жанар Айтжан. Фото: azh.kz

Добавим, по информации на сайте ИПС "Параграф", Асет Иргалиев родился в 1986 году в Костанае. Окончил Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования, Международную школу бизнеса в Швеции, а также Университет Йорка и Университет Ноттингема.

Трудовой путь начал в 2010 году.

В 2016 году был советником председателя правления АО "НУХ "Байтерек".

С 2016 по 2018 год - советник премьер-министра.

В 2018 году - заведующий Центром проектного управления Канцелярии премьер-министра.

С 2018 по 2019 год - вице-министр национальной экономики.

В 2019 году был замглавы Канцелярии премьер-министра.

С 2019 по 2021 год - первый вице-министр национальной экономики.

С 2021 по 2022 год - министр нацэкономики.

С 2022 по 2023 год - председатель Агентства по стратегическому планированию и реформам.

С 2023 года был помощником президента по экономическим вопросам.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2101838-aset-irgaliev-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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