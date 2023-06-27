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Назначен новый вице-министр нацэкономики Казахстана

Опубликовано:

Бауыржан Кудайбергенов
Бауыржан Кудайбергенов. Фото: пресс-служба правительства РК

Постановлением правительства Кудайбергенов Бауыржан Алибекович назначен вице-министром национальной экономики РК, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Бауыржан Кудайбергенов родился в 1988 году.

Окончил Евразийский национальный университет им. Л.Н. Гумилева, Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, Университет Манчестера (Великобритания), Назарбаев Университет.

Трудовую деятельность начал инспектором Отдела анализа и информатизации Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2012-2017 годы работал экспертом-аудитором, главным экспертом-государственным аудитором в структуре Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

В 2018-2022 годах занимал различные должности в Отделе социально-экономического мониторинга Администрации президента РК, Отделе информационно-аналитического обеспечения Канцелярии первого президента РК.

С февраля 2022 года по настоящее время занимал должность советника премьер-министра.

Отмечается, что Кудайбергенов - обладатель стипендии "Болашак", член президентского молодежного кадрового резерва 2021 года.

Напомним, накануне Шолпан Каринову освободили от должности первого вице-министра просвещения.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2026507-naznachen-novyy-vitse-ministr-natsekonomiki-kazahstana/

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