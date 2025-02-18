Нового акима выбрали жители города в ВКО

В ВКО жители города Алтай 16 февраля избрали акима. По результатам прошедших выборов пост занял Сергей Охременко, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат района Алтай.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, общественности города Алтая представили нового акима города, избранного 16 февраля. Им стал Сергей Владимирович Охременко.

В 1998 году Сергей Охременко окончил Восточно-Казахстанский государственный университет по специальности "юриспруденция", а в 2005 году - Восточно-Казахстанский государственный технический университет им. Д. Серикбаева по специальности "земельный кадастр и оценка недвижимости".

На государственную службу он поступил в 1999 году и имеет большой опыт работы в этой сфере. Сергей Охременко занимал должности от государственного инспектора труда и социальной защиты населения до заместителя акима района Алтай.

"Перед новым акимом поставлены задачи по социально-экономическому развитию города с упором на диверсификацию экономики и инвестиции", - отметили в акимате района Алтай.

Заместитель акима района Жанна Аскарова, представляя нового акима, отметила, что работа акима города Алтай довольно ответственная, но и интересная. Она пожелала избранному градоначальнику успехов в выполнении обозначенных задач.

Представители общественности пожелали Сергею Охременко успехов в новой должности и поблагодарили бывшего акима города Игоря Оконешникова за работу и сотрудничество во благо развития города.

В декабре прошлого года состоялись выборы акима города Талгар, расположенного в Алматинской области. По итогам выборов акимом избрали Арыстанбека Абилхаирұлы. В списки избирателей по городу Талгар включили 42 774 человек, из них проголосовали 12 875.

Как заявил президент Казахстана, акимы районов и городов областного значения теперь будут избираться только через прямые выборы, которые будут проводиться по мере истечения полномочий действующих акимов. Касым-Жомарт Токаев добавил, что это важный шаг в трансформации политической системы страны.