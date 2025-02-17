Руслан Желдибай вновь стал пресс-секретарем Токаева
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Руслан Желдибай получил новую должность - он назначен советником президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.
Соответствующее распоряжение подписал Касым-Жомарт Токаев.
Кроме того, указом президента Руслан Желдибай освобожден от должности помощника главы государства по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Согласно сайту Акорды, Руслан Желдибай родился в 1989 году.
В 2010 году окончил Казахский экономический университет им Т.Рыскулова. Выпускник международной образовательной программы "Болашак". 2017 году окончил магистратуру Университета Уорик (Великобритания).
С 2011 по 2012 год был редактором национального телеканала "Қазақстан".
В 2012-2018 годах - руководитель отдела, продюсер на телеканале "Алматы".
С 2018 по 2019 год - руководитель Управления по информационной работе в интернет-пространстве и социальных сетях Комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
В 2019-2020 годах занимал пост зампредседателя комитета информации Министерства информации и общественного развития РК.
С мая 2020 года по февраль 2022 года был замзаведующего отделом внутренней политики Администрации президента РК.
С февраля по апрель 2022 года работал замруководителя канцелярии премьер-министра РК.
С апреля 2022 года по январь 2023 года - пресс-секретарь президента Республики Казахстан.
С января 2023 года по сентябрь 2023 года был замруководителя Администрации президента - пресс-секретарем президента Республики Казахстан.
1 сентября 2023 года был назначен помощником президента Республики Казахстан по вопросам внутренней политики и коммуникациям.
Напомним, должность пресс-секретаря президента Казахстана занимал Берик Уали, однако сегодня его назначили акимом области Абай.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2221415-ruslan-zheldibay-poluchil-novuyu-dolzhnost/