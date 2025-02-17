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Назначен аким Восточно-Казахстанской области

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Нурымбет Сактаганов
Нурымбет Сактаганов. Фото: gov.kz

Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области. Им стал Нурымбет Сактаганов. Ранее он был первым заместителем главы данного региона, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Сактаганов Нурымбет Аманович назначен акимом Восточно-Казахстанской области", - сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы президента РК.

По данным официального сайта акимата ВКО, Нурымбет Сактаганов родился 6 августа 1970 года в селе Жуантобе Созакского района Южно-Казахстанской области.

В 1992 году окончил Кызылординский педагогический институт имени Коркыт Ата, в 2003 году - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики (МЭСИ) по специальности "юриспруденция", в 2017 году - Восточно-Казахстанский государственный университет имени С. Аманжолова по специальности "экономика".

Трудовую деятельность начал в 1992 году учителем Кызылординской городской средней школы №172.

05.1993-06.1994 гг. - служил в рядах Вооруженных сил Республики Казахстан.

08.1994-03.1995 гг. - работал учителем в Кызылординской городской средней школе №9.

03.1995-04.2001 гг. - инспектор, главный инспектор, заместитель руководителя отдела, руководитель отдела Кызылординского областного таможенного управления.

01.2001-02.2006 гг. - главный эксперт, помощник председателя, начальник отдела таможенного комитета Министерства государственных доходов РК (Агентство таможенного контроля РК, Таможенный комитет Министерства финансов РК).

02.2006-09.2007 гг. - главный эксперт представительства правительства в парламенте РК, руководитель отдела, советник министра экономики и бюджетного планирования РК.

09.2007-09.2010 гг. - заместитель председателя Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК.

09.2010 - 10.2012 гг. - государственный инспектор отдела государственного контроля и территориально-организационной работы Администрации президента РК.

10.2012-07.2015 гг. - заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

07.2015-05.2018 гг. - первый заместитель акима Восточно-Казахстанской области.

05.2018-01.2021 гг. - аким Уланского района Восточно-Казахстанской области.

01.2021-06.2021 гг. - аким Семея.

02.2022-05.2022 гг. - аким Жарминского района Восточно-Казахстанской области.

05.2022-06.2022 гг. - аким Жарминского района области Абай.

06.2022-7.09.2023 гг. - заместитель акима Кызылординской области.

С сентября 2023 года был первым заместителем акима Восточно-Казахстанской области.

Напомним, 14 февраля стало известно, что Ермек Кошербаев освобожден от должности акима Восточно-Казахстанской области. Этот пост он занимал с июня 2023 года. Теперь он стал заместителем премьер-министра Казахстана.

Позже на сайте маслихата Восточно-Казахстанской области было опубликовано объявление о предстоящей даче согласия депутатами маслихатов на назначение главы региона. Сессию запланировали на сегодня, 17 февраля, на 10 часов утра в Усть-Каменогорске.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2221281-naznachen-akim-vostochno-kazahstanskoy-oblasti/