Токаев провел перестановки в администрации президента

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в понедельник, 17 февраля, провел перестановки в администрации президента, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Так, глава государства освободил Нурдаулета Толеева от должности заведующего Общим отделом Администрации президента РК. Вместо Толеева этот пост занял Ербол Адаев.

Нурдаулет Толеев, как сообщается на сайте Акорды, родился 31 октября 1984 года.

Окончил Казахский гуманитарный юридический университет, Академию государственного управления при президенте РК. Юрист.

Трудовую деятельность начал в 2004 юрисконсультом ТОО "ТопЮрАудит КазГЮУ".

В разные годы работал научным сотрудником в Институте законодательства, главным консультантом Отдела по обеспечению деятельности Комитета по законодательству и судебно-правовой реформе аппарата мажилиса.

С ноября 2008 года работал в Администрации президента РК: консультантом секретариата руководителя АП, инспектором, заведующим сектором канцелярии.

Должность заведующего Общим отделом АП занял в 2019 году.

Ербол Адаев. Фото: qr-pib.kz

Помимо этого, от должности заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК освобожден Алексей Калайчиди. Теперь отдел будет возглавлять Даурен Ергарин.

Алексей Калайчиди, по информации на сайте Акорды, родился 3 января 1963 года в Алматинской области.

Окончил Фрунзенский политехнический институт по специальности "горный инженер", Карагандинский государственный университет им. Е. Букетова по специальности "юрист".

Имеет специальное звание генерал-майор полиции.

С 1990 года работал в правоохранительных органах. Начал карьеру с оперуполномоченного уголовного розыска, позже был начальником инспекции по личному составу МВД, замглавы ДВД Жамбылской, вице-министром внутренних дел РК.

Должность заведующего Отделом правоохранительной системы АП занял в сентябре 2023 года.

Даурен Ергарин. Фото: facebook.com/Дәурен Ерғарин

Даурен Ергарин, по данным ИПС "Юрист", родился 10 января 1982 года в ЗКО.

Окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. А.С. Пушкина и Западно-Казахстанский государственный университет им. М. Утемисова.

Имеет звание генерал-майора.

В разные годы работал на различных оперативных и руководящих должностях Департамента по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) по ЗКО и Алматинской области, позже занимал руководящие должности в Агентстве по противодействию коррупции.

С июля 2024 года занимал пост заместителя заведующего Отделом правоохранительной системы Администрации президента РК.

Отметим, что, согласно информации на сайте Акорды, Администрация президента РК является государственным органом, формируемым президентом, и непосредственно ему подчиненным и подотчетным.

Миссией Администрации является качественное и своевременное информационно-аналитическое, правовое, протокольно-организационное, документационное и иное обеспечение деятельности президента.

Руководителем Администрации президента РК с февраля 2024 года является Айбек Дадебаев. На этом посту он сменил Олжаса Бектенова, который сейчас возглавляет правительство страны.