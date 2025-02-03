Назначен заместитель начальника ДП Атырауской области
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Полковника полиции Ерлана Бигамбаева назначили заместителем начальника Департамента полиции Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.
Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в соответствии с приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова на должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области назначен полковник полиции Ерлан Валерьевич Бигамбаев.
Ерлан Бигамбаев родился в Атырау. Свою службу в органах внутренних дел начал в 2002 году, занимал ряд руководящих должностей.
До нового назначения Ерлан Бигамбаев был начальником управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области.
Ранее нового начальника назначили в Департамента полиции Кызылординской области. Им стал полковник полиции Серик Ергешов. Он имеет значительный опыт руководящей работы и занимал должность заместителя начальника ДП Шымкента.
В Алматинской области должность начальника управления полиции Талгарского района занял полковник полиции Асхат Бекенов. До назначения на этот пост он работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Алматы.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2217468-naznachen-zamestitel-nachalnika-dp-atyrauskoy-oblasti/