Назначен заместитель начальника ДП Атырауской области

Полковника полиции Ерлана Бигамбаева назначили заместителем начальника Департамента полиции Атырауской области, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, в соответствии с приказом министра внутренних дел Республики Казахстан Ержана Саденова на должность заместителя начальника Департамента полиции Атырауской области назначен полковник полиции Ерлан Валерьевич Бигамбаев.

Ерлан Бигамбаев родился в Атырау. Свою службу в органах внутренних дел начал в 2002 году, занимал ряд руководящих должностей.

До нового назначения Ерлан Бигамбаев был начальником управления местной полицейской службы Департамента полиции Атырауской области.

Ранее нового начальника назначили в Департамента полиции Кызылординской области. Им стал полковник полиции Серик Ергешов. Он имеет значительный опыт руководящей работы и занимал должность заместителя начальника ДП Шымкента.

В Алматинской области должность начальника управления полиции Талгарского района занял полковник полиции Асхат Бекенов. До назначения на этот пост он работал заместителем начальника управления криминальной полиции ДП Алматы.