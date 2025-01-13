Назначен новый начальник ДП Кызылординской области

Нового начальника назначили в Департамента полиции Кызылординской области. Им стал полковник полиции Серик Ергешов, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается в новостном Telegram-канале ведомства, по согласованию с Администрацией президента приказом министра внутренних дел начальником Департамента полиции Кызылординской области назначен полковник полиции Серик Ергешов.

Нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел Сакен Сарсенов.

Серик Ергешов имеет значительный опыт руководящей работы и ранее занимал должность заместителя начальника ДП Шымкента.

Напомним, ранее по согласованию с главой государства приказом генерального прокурора старший советник юстиции Марат Абишев был назначен прокурором Актюбинской области. До этого он занимал должность начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК.

А в Павлодаре на пост начальника управления по делам обороны города назначили майора Дархана Тобагабулова.