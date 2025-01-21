Руководителей управлений здравоохранения и образования назначили в Актюбинской области

Ерлан Султангереев и Булбул Кузембаева возглавили управления здравоохранения и образования Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с Агентством РК по делам государственной службы и Министерством здравоохранения руководителем Управления здравоохранения Актюбинской области назначен Ерлан Султангереев.

Он родился в 1980 году в Актюбинской области. Имеет высшее образование: в 2003 году окончил Западно-Казахстанскую государственную медицинскую академию имени Марата Оспанова по специальности "лечебное дело", а в 2013 году - медицинский университет Астаны по специальности "медицина". Является доктором медицинских наук.

Трудовую деятельность начал в 2004 году врачом-хирургом в хирургическом отделении больницы скорой медицинской помощи.

В 2010 году был переведен на должность врача-ординатора в этой же больнице.

В 2017-2018 годах занимал должность заместителя главного врача по хирургической службе Актюбинского медицинского центра, а в 2018-2020 годах работал медицинским директором детского стационара Актюбинского медицинского центра.

С октября 2020 года по август 2024 года занимал должность главного врача Актюбинского медицинского центра.

Булбул Кузембаева. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Также по согласованию с Агентством РК по делам государственной службы и Министерством просвещения руководителем Управления образования Актюбинской области назначена Булбул Кузембаева.

Она родилась в 1978 году в Актюбинской области, имеет высшее образование. В 2000 году окончила Западно-Казахстанский государственный университет по педагогической специальности, в 2016 году - Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начала в 2000 году в качестве учителя средней школы № 2 в Мартукском районе.

С 2003 по 2007 годы продолжила работать в этой школе заместителем директора по воспитательной работе.

В 2007-2010 годах занимала должность руководителя отдела культуры и развития языков Мартукского района.

В 2010-2011 годах была начальником отдела мониторинга и информационно-аналитической работы Департамента по защите прав детей Актюбинской области.

В 2011-2018 годах занимала пост заместителя акима Мартукского района и акима Уилского района.

С 2018 по 2022 годы возглавляла Департамент по обеспечению качества в сфере образования Актюбинской области.

С июня 2022 года исполняла обязанности руководителя Департамента по обеспечению качества в сфере образования Западно-Казахстанской области.

Ранее сообщалось, что в Актюбинской области назначили руководителя управления мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты. Им стал Темиржан Бултеев.

До этого был назначен новый начальник отдела полиции Айтекебийского района Актюбинской области. Им стал подполковник полиции Әкімгерей Балмағамбетов, который до этого занимал должность заместителя начальника Мугалжарского районного отдела полиции.

Также недавно в Актюбинской области произошли другие новые назначения. Так, Аскар Джусибалиев возглавил управление сельского хозяйства, а Султан Аманчин - управление архитектурно-строительного контроля.