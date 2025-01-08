Новый начальник районной полиции назначен в Актюбинской области

Назначен новый начальник отдела полиции Айтекебийского района. Им стал подполковник полиции Әкімгерей Балмағамбетов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Актюбинской области.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, приказом министра внутренних дел Республики Казахстан по представлению начальника Департамента полиции Актюбинской области начальником отдела полиции Айтекебийского района назначен Әкімгерей Балмағамбетов.

Подполковник полиции Әкімгерей Балмағамбетов в органах внутренних дел служит с 2002 года.

До настоящего времени занимал должность заместителя начальника Мугалжарского районного отдела полиции.

Ранее стало известно о назначении нового заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области. Пост занял Тимур Омарбеков.

А Нуриман Валеев назначен главой отдела полиции города Аксу в Павлодарской области. Он уже имеет опыт руководства одним из отделов полиции в областном центре.

Также сообщалось о назначении нового начальника управления полиции Экибастуза. Пост занял подполковник полиции Толеген Кудайбергенов.