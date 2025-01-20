Руководителя одного из управлений назначили в Актюбинской области

В Актюбинской области назначили руководителя управления мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты. Им стал Темиржан Бултеев, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, по согласованию с Агентством Республики Казахстан по делам государственной службы руководителем Управления по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите Актюбинской области назначен Темиржан Коптлеуович Бултеев.

Он родился в 1963 году в Актюбинской области, имеет высшее образование. В 1989 году окончил Карагандинский педагогический институт по специальности "начальная военная подготовка и физическая культура", в 2007 году - Актюбинский государственный университет имени К. Жубанова по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1980 году трактористом в Байганинском профессионально-техническом училище.

В 1981-1984 годах работал на предприятии "Актюбсельстрой" и электромонтером на предприятии "Сельхозэнерго".

С 1989 по 1999 годы был руководителем начальной военной подготовки в средней школе села Жанажол, преподавателем военной подготовки в Байганинском профессионально-техническом училище, заместителем военного комиссара и военным комиссаром Байганинского района.

С 1999 по 2015 годы занимал должности военного комиссара Мугалжарского района, начальника управления по делам обороны Актобе, начальника штаба воинской части 30217 - первого заместителя командира бригады, начальника департамента по делам обороны Мангистауской области, заместителя начальника штаба войск регионального командования "Восток" - начальника управления организационно-мобилизационного штаба.

В 2020-2024 годах возглавлял коммунальное государственное учреждение аппарата акима Актюбинской области "Управление мобилизационной подготовки и территориальной обороны".

С августа 2024 года исполнял обязанности руководителя коммунального государственного учреждения "Обеспечение мобилизационной подготовки, территориальной обороны и гражданской защиты" при Управлении по мобилизационной подготовке, территориальной обороне и гражданской защите Актюбинской области.

Напомним, ранее был назначен новый начальник отдела полиции Айтекебийского района Актюбинской области. Им стал подполковник полиции Әкімгерей Балмағамбетов. До этого он занимал должность заместителя начальника Мугалжарского районного отдела полиции.

Также недавно в Актюбинской области произошли другие новые назначения. Так, Аскар Джусибалиев возглавил управление сельского хозяйства, а Султан Аманчин - управление архитектурно-строительного контроля.