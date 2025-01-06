Руководителей двух управлений назначили в Актюбинской области

В Актюбинской области произошли новые назначения. Аскар Джусибалиев возглавил управление сельского хозяйства, а Султан Аманчин - управление архитектурно-строительного контроля, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Аскар Джусибалиев назначен на должность руководителя Управления сельского хозяйства Актюбинской области.

Он родился в 1963 году в Уилском районе Актюбинской области.

Имеет высшее образование: в 1985 году окончил Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт по специальности "агрономия"; в 2008 году - Академию экономики и статистики в Алматы по специальности "учет и аудит"; в 2020 году - Актюбинский региональный государственный университет им. К. Жубанова по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в 1980 году рабочим в совхозе "Исатай" Актюбинской области.

С 1985 по 1991 годы занимал разные должности: работал агрономом в совхозе "Акрабский", затем секретарем Ленинского комитета Союза молодежи Казахстана, инструктором организационного отдела Исатайского райкома партии, а также инструктором организационного и сельскохозяйственного отделов Кобдинского райкома партии.

С 1991 по 2011 годы был главным агрономом отдела сельского хозяйства Кобдинского района, замруководителя отдела сельского хозяйства Кобдинского района, директором ТОО "Бестау", заместителем руководителя областного управления земельных отношений Актюбинской области, главой межрегиональной земельной инспекции Агентства РК по управлению земельными ресурсами по Актюбинской и Западно-Казахстанской областям.

С 2011 по 2024 годы возглавлял Кобдинский, Темирский и Каргалинский районы.

С августа 2024 года занимал должность руководителя Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Актюбинской области.

А Султан Аманчин назначен на должность руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Актюбинской области.

Султан Аманчин. Фото: t.me/aqtobe_oblysy_akimdigi

Он родился в 1993 году в Актобе.

В 2013 году окончил Актюбинский архитектурно-строительный колледж по специальности "архитектура", в 2016 году - Казахско-русский международный университет по специальности "строительство".

Трудовую деятельность начал в 2014 году в ТОО "Ақтөбе геодезия орталығы" в должности проектировщика.

С 2015 по 2020 годы занимал должность директора ТОО "Shanyrak-Aktobe".

С 2020 по 2023 годы работал заместителем руководителя отдела земельных отношений, архитектуры и градостроительства Актобе, заместителем руководителя отдела архитектуры и градостроительства Актобе, а затем руководителем этого отдела.

С ноября 2023 года занимал должность заместителя акима Актобе.

Ранее в Актобе назначили нового акима района Астана - им стал Баянбек Кырыкбаев. До вступления в должность он возглавлял департамент по управлению земельными ресурсами региона.

Помимо этого, Алмас Жаксылыков был назначен акимом Темирского района по итогам сессии маслихата. Его кандидатура была предложена главой региона и поддержана депутатами.

А Асет Оралбаев назначен на должность замруководителя аппарата акима Актюбинской области. Ранее он занимал руководящие посты в различных государственных и бизнес-структурах.