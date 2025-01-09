Назначен начальник управления по делам обороны Павлодара

В Павлодаре на должность начальника управления по делам обороны города назначили майора Дархана Тобагабулова, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается в официальном аккаунте управления по делам обороны Павлодара в Instagram, приказом министра обороны Республики Казахстан на должность начальника управления по делам обороны города назначен майор Дархан Муратович Тобагабулов.

Ранее нового начальника департамента по делам обороны назначили в области Абай. Приказом министра обороны этот пост занял полковник Руслан Омаров.

Также стало известно, что 915 офицеров запаса планируют призвать на воинскую службу в 2025 году в Казахстане. Служить им предстоит 24 месяца, то есть 2 года. Часть из них будет служить в Вооруженных силах, другие - в Пограничной службе КНБ, Национальной гвардии МВД и в МЧС.