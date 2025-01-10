Назначен прокурор Актюбинской области

По согласованию с главой государства приказом генерального прокурора старший советник юстиции Марат Абишев назначен прокурором Актюбинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, Марат Абишев имеет значительный опыт работы, включая руководство профильным подразделением центрального аппарата и координацию деятельности органов прокуратуры в сфере защиты общественных интересов.

Он курировал выполнение задач, поставленных президентом страны, в том числе сопровождение крупных инвестиционных проектов, возврат государству неиспользуемых земель, защиту трудовых прав граждан и социально уязвимых категорий населения.

Марат Абишев родился 5 сентября 1979 года в Караганде.

Свою карьеру в органах прокуратуры начал в 2000 году помощником прокурора Жезказгана. Позже работал в Генеральной прокуратуре в должности прокурора, а затем старшего прокурора управления Департамента по надзору за законностью судебных актов и исполнительного производства по гражданским и административным делам.

Также занимал должность судьи Зыряновского районного суда Восточно-Казахстанской области. В разные годы последовательно работал старшим прокурором управления, начальником отдела, заместителем начальника Департамента по представительству интересов государства в судах Генеральной прокуратуры, заместителем и первым заместителем прокурора Костанайской области, заместителем руководителя аппарата генерального прокурора.

До настоящего назначения он занимал должность начальника Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры.

Общий стаж работы в органах прокуратуры превышает 22 года. За профессиональные достижения награжден орденом "Айбын" II степени и медалью "Жауынгерлік ерлігі үшін".

Напомним, ранее был назначен новый начальник отдела полиции Айтекебийского района Актюбинской области. Им стал подполковник полиции Әкімгерей Балмағамбетов. До этого он занимал должность заместителя начальника Мугалжарского районного отдела полиции.

Также недавно в Актюбинской области произошли другие новые назначения. Так, Аскар Джусибалиев возглавил управление сельского хозяйства, а Султан Аманчин - управление архитектурно-строительного контроля.