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Серик Жумангарин стал министром экономики Казахстана

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Серик Жумангарин
Серик Жумангарин. Фото: primeminister.kz

Серик Жумангарин получил новую должность - он стал вице-премьером - министром нацэкономики. Соответствующий указ подписал президент, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Назначить Жумангарина Серика Макашевича заместителем премьер-министра – министром национальной экономики Республики Казахстан, освободив от ранее занимаемой должности", - говорится в указе президента.

На официальном сайте премьер-министра РК говорится, что Серик Жумангарин родился в 1969 году в Актобе.

Окончил Московский ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции энергетический институт, Карагандинский государственный университет им. Е.А. Букетова, Международную академию бизнеса.

Трудовой путь начал в 1993 году.

С 2013 по 2014 год – вице-министр регионального развития.

С 2014 по 2017 год возглавлял комитет по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики.

С 2017 по 2019 год – вице-министр национальной экономики.

С 2019 по 2020 год – министр по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК.

С 2020 по 2022 год – председатель Агентства по защите и развитию конкуренции.

С 2022 по 2023 год – зампремьер-министра – министр торговли и интеграции.

6 февраля текущего года Жумангарин сохранил пост заместителя премьер-министра.

Ранее указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2203151-serik-zhumangarin-stal-ministrom-ekonomiki-kazahstana/

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