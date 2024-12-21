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Токаев освободил Байбазарова от должности министра национальной экономики

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Нурлан Байбазаров
Нурлан Байбазаров. Фото: primeminister.kz

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в правительстве - своей должности лишился глава МНЭ, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Указом главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности заместителя премьер-министра - министра национальной экономики Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

На официальном сайте МНЭ говорится, что Нурлан Байбазаров с 2004 по 2011 год занимал должности начальника управления агентского обслуживания проектов, управляющего директора по инвестиционным проектам, директора департамента корпоративного развития, корпоративного секретаря АО «Банк Развития Казахстана».

С 2013 года по 2016 год возглавлял Департамент развития отраслей экономики Министерства национальной экономики РК. Кроме того, в разные годы работал в акционерных обществах: АО "НК "Қазақстан темір жолы", АО "КазМунайГаз Консалтинг", АО "НК "КазМунайГаз". 

С 2016 года по ноябрь 2022 года являлся членом Совета директоров и председателем правления АО "Фонд развития промышленности".

С ноября 2022 года по октябрь 2023 года являлся председателем правления АО "Банк Развития Казахстана".

Решением Единственного акционера АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек" от 5 октября 2023 года назначен на должность председателя правления Холдинга.

С 6 февраля 2024 года заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Республики Казахстан.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2203140-tokaev-osvobodil-baybazarova-ot-dolzhnosti-ministra-nacionalnoy-ekonomiki/

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