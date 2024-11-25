Начальника департамента по делам обороны назначили в области Абай
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Приказом министра обороны полковник Омаров Руслан Серикханович назначен начальником департамента по делам обороны области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.
Как сообщается на сайте ведомства, Руслан Серикханович родился в 1978 году в Семипалатинской области.
Выпускник республиканской военной школы-интерната имени Б. Момышулы.
В 1999 году окончил в Турции Военную академию Сухопутных войск по специальности "инженер системы управления", а в 2000-ом – Артиллерийскую школу.
В 2018 году получил специальность "менеджмент в военном деле" в Национальном университете обороны Республики Казахстан.
В Вооруженных силах РК прошел путь от командира взвода до начальника штаба артиллерии бригады. Руководил боевой подготовкой в штабе Ракетных войск и артиллерии РгК "Восток".
До нынешнего назначения занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генерального штаба Вооруженных сил РК.
Напомним, летом в области Абай назначили нового заместителя акима региона - пост занял Жасулан Сарсебаев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2192268-nachalnika-departamenta-po-delam-oborony-naznachili-v-oblasti-abay/