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Начальника департамента по делам обороны назначили в области Абай

Опубликовано:

Руслан Омаров
Руслан Омаров. Фото: gov.kz

Приказом министра обороны полковник Омаров Руслан Серикханович назначен начальником департамента по делам обороны области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на сайте ведомства, Руслан Серикханович родился в 1978 году в Семипалатинской области.

Выпускник республиканской военной школы-интерната имени Б. Момышулы.

В 1999 году окончил в Турции Военную академию Сухопутных войск по специальности "инженер системы управления", а в 2000-ом – Артиллерийскую школу.

В 2018 году получил специальность "менеджмент в военном деле" в Национальном университете обороны Республики Казахстан.

В Вооруженных силах РК прошел путь от командира взвода до начальника штаба артиллерии бригады. Руководил боевой подготовкой в штабе Ракетных войск и артиллерии РгК "Восток".

До нынешнего назначения занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Напомним, летом в области Абай назначили нового заместителя акима региона - пост занял Жасулан Сарсебаев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2192268-nachalnika-departamenta-po-delam-oborony-naznachili-v-oblasti-abay/

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