Начальника департамента по делам обороны назначили в области Абай

Приказом министра обороны полковник Омаров Руслан Серикханович назначен начальником департамента по делам обороны области Абай, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

Как сообщается на сайте ведомства, Руслан Серикханович родился в 1978 году в Семипалатинской области.

Выпускник республиканской военной школы-интерната имени Б. Момышулы.

В 1999 году окончил в Турции Военную академию Сухопутных войск по специальности "инженер системы управления", а в 2000-ом – Артиллерийскую школу.

В 2018 году получил специальность "менеджмент в военном деле" в Национальном университете обороны Республики Казахстан.

В Вооруженных силах РК прошел путь от командира взвода до начальника штаба артиллерии бригады. Руководил боевой подготовкой в штабе Ракетных войск и артиллерии РгК "Восток".

До нынешнего назначения занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генерального штаба Вооруженных сил РК.

Напомним, летом в области Абай назначили нового заместителя акима региона - пост занял Жасулан Сарсебаев.