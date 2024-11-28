Назначен заместитель начальника ДП Акмолинской области

Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области. Пост занял Тимур Омарбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, приказом министра внутренних дел должность заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области занял подполковник полиции Тимур Омарбеков.

Тимур Омарбеков службу в органах внутренних дел начал в 2009 году с должности полицейского отделения по борьбе с незаконной миграцией ЛОВД на станции Астана Центрального ДВД на транспорте.

С 2009 по 2024 годы проходил службу в подразделениях внутренних дел на транспорте от полицейского отделения по борьбе с незаконной миграцией до начальника управления информатизации и связи ДП на транспорте.

"Имеет большой практический опыт работы в информационно-технических подразделениях", - отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее в Алматинской области назначили новых полицейских начальников. Так, управление по борьбе с оргпреступностью возглавил майор полиции Байжан Сатылганов, а начальником управления местной полицейской службы стал подполковник полиции Абдунур Тасыбаев.

Также были назначены новые заместители начальника Департамента полиции Алматинской области. Посты заняли подполковник полиции Акылбек Толеуов и полковник полиции Нуржан Байкулов.