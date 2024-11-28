Top.Mail.Ru
Политика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Назначен заместитель начальника ДП Акмолинской области

Опубликовано:

Заместитель начальника ДП Акмолинской области
Тимур Омарбеков. Фото: instagram.com/aqmola_pd

Назначен новый заместитель начальника Департамента полиции Акмолинской области. Пост занял Тимур Омарбеков, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, приказом министра внутренних дел должность заместителя начальника Департамента полиции Акмолинской области занял подполковник полиции Тимур Омарбеков.

Тимур Омарбеков службу в органах внутренних дел начал в 2009 году с должности полицейского отделения по борьбе с незаконной миграцией ЛОВД на станции Астана Центрального ДВД на транспорте.

С 2009 по 2024 годы проходил службу в подразделениях внутренних дел на транспорте от полицейского отделения по борьбе с незаконной миграцией до начальника управления информатизации и связи ДП на транспорте.

"Имеет большой практический опыт работы в информационно-технических подразделениях", - отметили в ДП Акмолинской области.

Ранее в Алматинской области назначили новых полицейских начальников. Так, управление по борьбе с оргпреступностью возглавил майор полиции Байжан Сатылганов, а начальником управления местной полицейской службы стал подполковник полиции Абдунур Тасыбаев.

Также были назначены новые заместители начальника Департамента полиции Алматинской области. Посты заняли подполковник полиции Акылбек Толеуов и полковник полиции Нуржан Байкулов.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2193831-naznachen-zamestitel-nachalnika-dp-akmolinskoy-oblasti/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie