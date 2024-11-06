Нового главу полиции назначили в Аксу

Нуриман Валеев назначен главой отдела полиции города Аксу в Павлодарской области. Он уже имеет опыт руководства одним из отделов полиции в областном центре, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, приказом начальника ДП Павлодарской области начальником отдела полиции города Аксу назначен подполковник полиции Нуриман Гафиуллаевич Валеев.

Ранее он занимал должность начальника Южного отдела полиции УП Павлодара.

Напомним, сегодня стало известно о назначении нового начальника управления полиции Экибастуза. Пост занял подполковник полиции Толеген Кудайбергенов.

Ранее Жандос Орумбаев занял должность заместителя начальника Департамента полиции Павлодарской области по кадровой работе. Его представил глава ведомства Василий Скляр.

А летом начальником управления полиции Павлодара стал полковник Малик Онгарбаев. Соответствующий приказ подписал министр внутренних дел Республики Казахстан.