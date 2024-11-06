Назначен новый начальник управления полиции Экибастуза. Пост занял подполковник полиции Толеген Кудайбергенов, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП Павлодарской области.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, приказом Министра внутренних дел Республики Казахстан начальником управления полиции Экибастуза назначен подполковник полиции Толеген Айдарханович Кудайбергенов.

Ранее он занимал должность первого заместителя начальника управления полиции города Экибастуза ДП Павлодарской области.

Ранее был назначен новый начальник полиции Шымкента. Должность занял Нурлан Алмасбеков. В ведомстве отметили его большой опыт работы на различных ответственных должностях, а также его высокий профессионализм.

Также прошло назначение нового начальника ДП Жамбылской области и его заместителей. Ведомство возглавил Бахытжан Малыбаев, ранее занимавший пост начальника ДП на транспорте.