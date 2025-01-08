Ректор сменился в одном из вузов Павлодара

В Павлодарском педагогическом университете имени Алькея Маргулана сменился ректор. Пост занял Ержан Амирбекулы, ранее возглавлявший другой вуз, передает NUR.KZ со ссылкой на учебное заведение.

Как сообщается на официальном сайте Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана, вице-министр науки и высшего образования Республики Казахстан Талгат Ешенкулов представил коллективу вуза нового ректора. Им стал Ержан Амирбекулы, специалист с опытом в академической и научной деятельности.

Выступая перед коллективом, вице-министр отметил высокий профессионализм и компетентность нового руководителя, а также выразил уверенность, что под его руководством университет продолжит свое развитие, укрепит позиции в образовательной сфере и внесет значительный вклад в подготовку высококвалифицированных специалистов.

От имени коллектива вуза с приветственным словом выступили председатель "Ақылдастар алқасы" Бахтияр Найманов, руководитель отдела профориентационной работы Гульнар Мусанова и декан высшей школы искусства и спорта Валентина Лебедева. Они подчеркнули важность преемственности и сохранения лучших традиций вуза.

Министерство науки и высшего образования РК выразило слова благодарности бывшему ректору Жанболу Жилбаеву за его вклад в развитие Павлодарского педагогического университета имени Алькея Маргулана, эффективное руководство и достижения в области образовательной деятельности.

Ержан Амирбекулы в 1998 году с отличием окончил Таразский государственный университет имени М.Х. Дулати и начал свою трудовую деятельность преподавателем в этом университете. В 2000 году он поступил в аспирантуру Казахской академии государственного управления.

В 2004 году после защиты кандидатской диссертации был принят на работу преподавателем в Казахский экономический университет имени Т. Рыскулова. С этого периода работал преподавателем, старшим преподавателем, доцентом, профессором, заведующим кафедрой "Экономика".

В 2006-2009 годах обучался в докторантуре, а в 2010 году защитил докторскую диссертацию. В 2018 году получил звание профессора.

В 2014-2015 годах являлся заведующим отделом в Национальном центре тестирования Министерства образования и науки РК.

В 2015-2018 годах занимал должности директора Международной школы бизнеса, проректора по учебной работе и науке Казахского университета экономики, финансов и международной торговли.

Коллектив университета. Фото: ppu.edu.kz

В 2018-2020 годах работал ректором Таразского государственного педагогического университета, а в 2020-2021 годах занимал должность проректора, ректора Таразского регионального университета.

В 2021-2024 годах Ержан Амирбекулы работал ректором Аркалыкского педагогического института имени Ы. Алтынсарина.

Ранее в Павлодарском педагогическом университете имени Алькея Маргулана Антикор выявил факт необоснованного использования средств. Вуз планировал закупить одну книгу в виде учебной литературы для студентов стоимостью 31,5 млн тенге.

Также в Павлодаре университет через суд попытался взыскать задолженность с отчисленного студента, обучавшегося по специальности "Педагогика и методика начального обучения". Дело закончилось медиативным соглашением.