Назначены три заместителя начальника ДЧС Карагандинской области

В ДЧС Карагандинской области назначены новые заместители начальника. Все они имеют большой опыт службы в органах гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на должность первого заместителя начальника ДЧС Карагандинской области назначен полковник гражданской защиты Еркін Отарғалымұлы.

Еркін Отарғалымұлы родился 1 октября 1984 года в Семипалатинской области. В органах гражданской защиты с 4 августа 2002 года. Проходил службу на различных должностях.

На должность заместителя начальника ДЧС Карагандинской области назначен подполковник гражданской защиты Думан Далешов.

Думан Далешов. Фото: ДЧС Карагандинской области

Он родился 22 октября 1990 года в Акмолинской области. В органах гражданской защиты с 4 августа 2008 года. Проходил службу на различных должностях.

Также на должность заместителя начальника ДЧС Карагандинской области назначен Ерболат Шортанбаев.

Ерболат Шортанбаев. Фото: ДЧС Карагандинской области

Он родился 20 июня 1976 года в Карагандинской области. В органах гражданской защиты с 23 февраля 2007 года. Проходил службу на различных должностях.

Напомним, в Карагандинской области в 2024 году произошла масштабная волна новых назначений: от заместителей акима и руководителей управлений до глав департаментов и городов.

Помимо этого, в ноябре прошлого года в ДЧС Карагандинской области состоялось торжественное событие - проводы на заслуженный отдых двух офицеров гражданской защиты.