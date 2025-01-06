Назначены три заместителя начальника ДЧС Карагандинской области
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В ДЧС Карагандинской области назначены новые заместители начальника. Все они имеют большой опыт службы в органах гражданской защиты, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как рассказали в пресс-службе ведомства, приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан на должность первого заместителя начальника ДЧС Карагандинской области назначен полковник гражданской защиты Еркін Отарғалымұлы.
Еркін Отарғалымұлы родился 1 октября 1984 года в Семипалатинской области. В органах гражданской защиты с 4 августа 2002 года. Проходил службу на различных должностях.
На должность заместителя начальника ДЧС Карагандинской области назначен подполковник гражданской защиты Думан Далешов.
Он родился 22 октября 1990 года в Акмолинской области. В органах гражданской защиты с 4 августа 2008 года. Проходил службу на различных должностях.
Также на должность заместителя начальника ДЧС Карагандинской области назначен Ерболат Шортанбаев.
Он родился 20 июня 1976 года в Карагандинской области. В органах гражданской защиты с 23 февраля 2007 года. Проходил службу на различных должностях.
Напомним, в Карагандинской области в 2024 году произошла масштабная волна новых назначений: от заместителей акима и руководителей управлений до глав департаментов и городов.
Помимо этого, в ноябре прошлого года в ДЧС Карагандинской области состоялось торжественное событие - проводы на заслуженный отдых двух офицеров гражданской защиты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2208758-naznacheny-tri-zamestitelya-nachalnika-dchs-karagandinskoy-oblasti/