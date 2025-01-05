Назначен заместитель акима Атырау

Новое назначение состоялось в акимате Атырау. Должность заместителя акима города занял Меиржан Мукасов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается в официальном аккаунте акимата в Instagram, заместителем акима Атырау назначен Меиржан Жулдасович Мукасов.

Он родился в 1994 году в Атырауской области. В 2013 году окончил Атырауский аграрно-технический колледж по специальности "техник", Атырауский университет нефти и газа как бакалавр в области "услуги", в 2018 году - Казахстанский университет инновационных телекоммуникаций по специальности "юриспруденция", в 2022 году - Московский институт экономики по специальности "экономика". Также имеет сертификат государственного аудитора.

Трудовую деятельность начал в 2013 году специалистом в Атырауском городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

В 2015-2018 годах трудился главным специалистом, в 2018-2020 годах - заведующим сектором, заместителем руководителя городского отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог.

С 2020 по 2022 годы занимал должность руководителя городского отдела финансов.

В 2022-2023 годы работал руководителем Атырауского областного управления финансов, в 2023-2024 годы - руководителем Атырауского областного управления государственных закупок и коммунальной собственности.

До текущего назначения работал советником акима области.

Осенью 2024 года по согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Атырауской области был назначен новый заместитель главы региона. Им стал Дарын Шамуратов, который ранее занимал пост акима Индерского района.

В 2023 году Шакира Кейкина назначили акимом Атырау. Соответствующее распоряжение подписал глава региона. Его кандидатура была согласована с Администрацией президента РК.