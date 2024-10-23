Назначен заместитель акима Атырауской области

Сегодня по согласованию с Администрацией президента РК распоряжением акима Атырауской области Дарын Шамуратов назначен на должность заместителя главы региона, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, Дарын Шамуратов окончил Западно-Казахстанский государственный университет им. Утемисова по специальности "география" и Западно-Казахстанский инженерно-гуманитарный университет по специальности "финансы".

Трудовой стаж:

с 02.2009 по 05.2009 год - временно исполняющий обязанности главного специалиста аппарата акима Буденевского аульного округа;

с 05.2009 по 12.2009 год - главный специалист в аппарате акима Буденевского аульного округа;

с 12.2009 по 09.2012 годы - главный специалист общего отдела в аппарате акима Индерского района;

с 09.2012 по 25.10.2012 год - заведующий общим отделом в аппарате акима Индерского района;

с 10.2012 по 08.2017 годы - руководитель аппарата акима Индерского района;

с 08.2017 по 04.2021 годы - заместитель акима Индерского района;

с 04.2021 по 14.2022 годы - заместитель руководителя аппарата акима Атырауской области.

До настоящего назначения работал акимом Индерского района.

Напомним, в апреле 2022 года акимом Атырауской области был назначен Серик Шапкенов. До этого он был министром труда и социальной защиты населения РК.

По данным официального сайта акимата региона, Атырауская область - регион в Казахстане. Дата образования - 15 января 1938 года. Административный центр - город Атырау.

Аппарат акима Атырауской области осуществляет руководство и контроль, организационное, правовое, информационно-аналитическое, консультативное и материально-техническое обеспечение деятельности акимата и акима региона.