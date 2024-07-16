Назначены заместители нового акима Актау

Заместителями акима Актау назначены Ерлан Саркенов и Тилеген Едигеев. У них есть опыт руководства в государственных учреждениях, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как сообщается на официальном сайте аппарата акима Актау, Ерлан Абдигалимович Саркенов родился в 1986 году в Актау.

В 2008 году окончил государственный университет им. Ш.Есенова в Актау по специальности "юриспруденция", в 2019 году - государственный университет им. М.Х. Дулати в Таразе по специальности "архитектура".

В 2009-2016 годах трудился регистратором, главным специалистом государственного учреждения "Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства". А с 2016 по 2018 годы был руководителем данного учреждения.

С 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя руководителя управления строительства, архитектуры и градостроительства Мангистауской области.

С 2021 по 2023 годы был руководителем ГУ "Актауский городской отдел земельных отношений, архитектуры и градостроительства".

В 2023 году работал руководителем ГУ "Актауский городской отдел архитектуры и градостроительства".

По данным официального сайта аппарата акима Актау, Тилеген Едигеевич Едигеев родился в 1990 году в селе Мангистау.

В 2012 году окончил Казахско-Британский технический университет по специальности "финансы", в 2016 году - университет КАЗГЮУ по специальности "юриспруденция", в 2023 году - магистратуру в университете Великобритании по международной стипендиальной программе "Болашак" по специальности "стратегический инновационный менеджмент".

Трудовую деятельность начал в 2013 году кладовщиком ТОО СП "Каспий Битум" в Актау.

С 2014 по 2015 годы работал заведующим сектором по работе с корпоративными клиентами ТОО "Институт нефтегазовой инженерии и информационных технологий".

В 2015-2020 годах был главным специалистом, руководителем отдела, заместителем руководителя ГУ "Управление индустриально-инновационного развития Мангистауской области", ГУ "Управление по инвестициям и развитию туризма Мангистауской области".

С 2020 по 2022 годы работал руководителем отдела ГУ "Актауский городской отдел предпринимательства и развития индустрии", ГУ "Актауский городской отдел предпринимательства и сельского хозяйства".

С сентября 2023 года по сегодняшний день работал региональным директором АО "НК "KAZAKH INVEST" по Мангистауской области.

Напомним, сегодня распоряжением главы Мангистауской области по согласованию с Администрацией президента Казахстана Абилкаир Байпаков был назначен на должность акима Актау. До этого он работал руководителем Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области.

В начале июля в соцсетях стали активно обсуждать возможный уход прежнего акима Актау Улугбека Тналиева с должности. Отмечалось, что его место может занять руководитель Управления культуры, развития языков и архивного дела Мангистауской области Абилкаир Байпаков. В пресс-службе акимата Актау тогда сдержанно ответили, что Улугбек Тналиев в отпуске.