Вместо Нурбола Нурсагатова назначен новый аким Семея. Им стал бывший глава Бескарагайского района области Абай Талгат Муратов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

"Талгат Муратов назначен акимом города Семея", - говорится в официальном Telegram-канале ведомства.

Напомним, с октября 2022 года пост акима Семея занимал Нурбол Нурсагатов. До этого он работал заместителя главы области Абай.

Сегодня также стало известно, что Куаныш Сулейменов назначен заместителем акима области Абай. Ранее он занимал должность председателя областного маслихата.

Ранее в Семее к мероприятиям по оформлению новогодней елки привлекли учителей, в результате работ один из них пострадал и был доставлен в больницу.

После инцидента трем директорам школ города вынесли строгий выговор, а руководитель отдела образования Семея был освобожден от занимаемой должности.