Назначен новый заместитель акима области Абай

Куаныш Сулейменов назначен заместителем акима области Абай. Ранее он занимал должность председателя областного маслихата, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщается на официальном сайте акимата, Куаныш Серказинович Сулейменов родился 14 сентября 1973 года в городе Шар Жарминского района Семипалатинской области.

Окончил государственный университет имени Шакарима в Семее по специальности "учитель истории", Казахский государственный юридический университет по специальности "юриспруденция", государственный университет имени Шакарима в Семее по специальности "технология производства продуктов животноводства". Является магистром технологии производства продуктов животноводства.

Трудовую деятельность начал в качестве тренера в подростковом клубе "Парус" в штате профсоюзного комитета племенного завода "Шалабай" Жарминского района.

С 1990 по 1991 годы - художник-оформитель малого предприятия "Ауа райы" в Семее.

С 1993 по 1994 годы - снабженец-экспедитор кооператива "Шайзада" в Жамбылской области.

С 1994 по 1995 годы - директор малого частного предприятие "Гульжан" в Алматы.

В 1995 году стал руководителем кружка в средней школе имени Н.Крупской в селе Шалабай Жарминского района.

С 1996 по 2006 годы в этой же школе занимал должности военного руководителя и директора.

С 2006 по 2022 годы - генеральный директор ТОО "Шалабай" в селе Шалабай Жарминского района.

До нынешнего назначения занимал пост председателя маслихата области Абай.

В ноябре этого года приказом министра обороны полковник Руслан Омаров был назначен начальником Департамента по делам обороны области Абай. До этого он занимал должность заместителя начальника департамента организационно-мобилизационной работы (по цифровизации) Генштаба Вооруженных сил РК.

Летом в области Абай назначили нового заместителя акима региона - пост занял Жасулан Сарсебаев. С момента образования области Абай и до этого назначения он работал руководителем аппарата акима региона.