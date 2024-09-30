Экс-аким получил новую должность в Карагандинской области

Бывший аким Бухар-Жырауского района Аблай Султангали назначен руководителем отдела гражданской обороны Управления по мобилизационной подготовке Карагандинской области, передает NUR.KZ со ссылкой на областной акимат.

Как говорится на официальном сайте ведомства, Аблай Султангали начал свою трудовую деятельность в 2003 году, работая на производстве и в офицерских должностях.

На государственной службе с 2022 года, где был исполняющим обязанности руководителя и затем руководителем отдела коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района.

В 2023 году он стал акимом Бухар-Жырауского района и занимал эту должность до текущего назначения на пост руководителя отдела гражданской обороны Управления по мобилизационной подготовке Карагандинской области.

Ранее сообщалось, что экс-заместитель акима Карагандинской области Ерлан Құсайын назначен акимом Бухар-Жырауского района. Трудовую деятельность Ерлан Құсайын начал в 1999 году. На госслужбе с 2007 года, где был главным специалистом отдела финансовой, организационной и кадровой работы Департамента предпринимательства и промышленности Карагандинской области.

Помимо этого, бывший аким Темиртау Ораз Таурбеков назначен на новую должность. Он стал заместителем акима Карагандинской области. На этом посту он будет курировать вопросы здравоохранения, занятости и безопасности труда.