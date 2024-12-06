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Бывший замглавы МВД Казахстана возглавил полицию на транспорте

Опубликовано:

Айдос Рысбаев
Айдос Рысбаев. Фото: gov.kz

Назначен новый начальник департамента полиции на транспорте МВД Казахстана - им стал Айдос Рысбаев, передает NUR.KZ со ссылкой на медиапортал ведомства.

Нового руководителя представил личному составу заместитель министра внутренних дел генерал-майор полиции Айдар Сайтбеков, отметив важность работы департамента в обеспечении безопасности на железнодорожном и авиационном транспорте.

В ведомстве отметили, что Айдос Рысбаев имеет значительный опыт руководящей работы, ранее занимал должность заместителя министра внутренних дел и обладает необходимыми качествами для эффективного управления подразделением.

Отметим, что в октябре текущего года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в руководстве МВД - глава государства освободил Айдоса Рысбаева от должности замглавы ведомства.

Напомним, что Айдос Рысбаев он родился 11 марта 1974 года в Акмолинской области.

В 1996 году окончил Акмолинский университет, в 2005 году - Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. С. Бейсенова. По образованию является юристом.

С 1998 по 2003 год проходил службу в криминальной полиции ГУВД Астаны.

В 2005-2016 годы занимал различные руководящие должности в департаменте полиции Астаны.

С 2019 по 2022 год – заместитель начальника департамента полиции Астаны.

С 2022 года по 2023 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

На должности замглавы МВД Рысбаев находился с ноября 2023 года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2197104-novogo-nachalnika-dp-na-transporte-naznachili-v-kazahstane/

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