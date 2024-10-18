Токаев освободил Айдоса Рысбаева от должности замглавы МВД

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сегодня провел кадровые перестановки в руководстве МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы освобожден от должности заместителя Министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Напомним, Айдос Рысбаев стал замминистра внутренних дел Казахстана 16 ноября прошлого года.

По информации ведомства, он родился 11 марта 1974 года в Акмолинской области.

В 1996 году окончил Акмолинский университет, в 2005 году - Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. С. Бейсенова. По образованию является юристом.

С 1998 по 2003 год проходил службу в криминальной полиции ГУВД Астаны.

В 2005-2016 годы занимал различные руководящие должности в департаменте полиции Астаны.

С 2019 по 2022 год – заместитель начальника департамента полиции Астаны.

С 2022 года по 2023 года – начальник департамента криминальной полиции МВД РК.

С ноября 2023 года – заместитель министра внутренних дел Республики Казахстан.