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Айдос Рысбаев стал замглавы МВД

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Айдос Рысбаев
Айдос Рысбаев. Фото: официальный сайт МВД РК

Айдос Рысбаев стал замминистра внутренних дел Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением главы государства Рысбаев Айдос Какашаулы назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", – говорится в сообщении пресс-службы президента в Telegram.

По информации на официальном сайте МВД, Айдос Рысбаев родился 11 марта 1974 года в Акмолинской области.

В 1996 году окончил Акмолинский университет, в 2005 году – Карагандинский юридический институт МВД РК им. Б. С. Бейсенова. По образованию является юристом.

С ноября 1996 года по октябрь 1997 года служил в рядах вооруженных сил.

С 1998 года – инспектор отделения по делам несовершеннолетних Восточного отдела полиции УВД в городе Акмола.

С 2001 года – оперуполномоченный отдела уголовного розыска УВД района Алматы УВД в Астане.

С 2003 года – оперуполномоченный отделения по раскрытию грабежей и разбоев УВД района Алматы ГУВД в Астане, после чего был назначен старшим оперуполномоченным отдела криминальной полиции.

С 2005 года – начальник отделения по раскрытию имущественных преступлений отдела криминальной полиции УВД района Алматы ДВД Астаны.

С 2008 года – замначальника отдела криминальной полиции РУВД Алматы ДВД Астаны.

В 2010 году стал главой отдела по расследованию УВД района Алматы.

С 2012 года занимал пост замглавы управления по расследованию департамента внутренних дел Астаны.

С 2014 года – замглавы управления криминальной полиции ДВД Астаны.

В 2016 году возглавил управление полиции района Сарыарка ДП столицы.

С 2019 по 2022 год – замначальника ДП Астаны.

С мая 2022 года возглавлял департамент криминальной полиции МВД РК.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2046107-aydos-rysbaev-stal-zamglavy-mvd/

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