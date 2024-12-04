Кристина Бекмурзаева стала депутатом маслихата Алматы

Новым депутатом маслихата Алматы стала Кристина Бекмурзаева после досрочного прекращения полномочий депутата Асии Акановой, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на маслихат города.

В связи с досрочным прекращением полномочий депутата и переходом на государственную службу Асии Акановой, в депутатском корпусе образовалось вакантное место. Вакантный мандат депутата маслихата по партийному списку AMANAT был передан Кристине Бекмурзаевой.

Так, Кристина Бекмурзаева является одним из ведущих лидеров системных культурных и социальных инициатив в стране. Уроженка города Алматы, она получила высшее образование в области искусств, окончив Алматинское художественное училище им. О. Тансыкбаева, Казахскую Национальную академию искусств им. Т. Жургенова, а также FH Aachen - University of Applied Sciences, сообщили в маслихате.

Отмечается, что с 2012 года она активно работает в сфере культуры, урбанистики и социальной политики. В разные годы занимала руководящие должности в общественных и культурных организациях, руководила галереей "Алматы", также является членом наблюдательного совета ТОО "Almaty Creative" и лидером творческого объединения "Almaty Creative Bureau".

Кристина Бекмурзаева. Фото: маслихат Алматы

Ее портфолио насчитывает более 100 успешно реализованных проектов, направленных на развитие городской среды и улучшение качества жизни. Среди наиболее значимых инициатив: создание общественных комьюнити-центров в Алматы, социально-культурные центры "Шапагат" и "Дом социальных услуг", Almaty Gallery, проекты уличного искусства, восстановление и редевелопмент библиотек и домов культуры по всему Казахстану.

С 2018 года является членом партии AMANAT.

"Кристина Бекмурзаева зарекомендовала себя как ответственный и инициативный лидер. Ее опыт в сфере урбанистики, культуры и социальной политики будет востребован для решения актуальных задач и улучшения качества жизни алматинцев. Уверен, её работа в составе депутатского корпуса внесёт значимый вклад в развитие города",-отметил председатель маслихата Алматы Меиржан Отыншиев.

Напомним, весной этого года Алмат Ахметов и Бейбут Кусаинов были определены в качестве новых депутатов маслихата города Алматы.

Также на прошлой неделе проходило заседание маслихата Алматы, на котором сообщалось о планах о сносе ветхих и аварийных домов.