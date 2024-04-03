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Двух новых депутатов выбрали в маслихат Алматы

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Депутаты маслихата Алматы
Депутаты маслихата Алматы. Фото: gov.kz

Алмат Ахметов и Бейбут Кусаинов были определены в качестве новых депутатов маслихата города Алматы, передает NUR.KZ со ссылкой на представительный орган.

"Согласно постановлению территориальной избирательной комиссии города Алматы и решению внеочередного заседания Бюро Алматинского городского филиала "Народная партия Казахстана" вакантные мандаты депутатов маслихата распределены среди кандидатов из партийного списка НПК", – сообщили в маслихате.

Так, Алмат Сагындыкович Ахметов и Бейбут Булатович Кусаинов были определены в качестве новых депутатов маслихата города Алматы.

Также представители органа напомнили, что в результате ротации депутатов маслихата города Алматы во фракции "Народная партия Казахстана" и подачи личных заявлений, полномочия депутатов Назерке Мундахановой и Владимира Власова были досрочно прекращены.

Алмат Ахметов
Алмат Ахметов. Фото: gov.kz

По данным маслихата, 48-летний алматинец Алмат Сагындыкович Ахметов окончил Казахскую государственную академию управления по специальности "финансы и кредит", а также юридическую академию по специальности юрист-правовед.

Начал свою карьеру в 1996 году в налоговом отделе по Московскому району города Алматы (район был упразднен в январе 1997 года), занимая должность специалиста 1 категории в отделе проверок.

Работал в различных должностях в банковском секторе, в том числе старшим специалистом торгового финансирования и главным специалистом по инвестиционной политике и инфраструктуре предпринимательства.

С 1998 года по настоящее время является председателем совета директоров, вице-президентом по финансам АО "Caspian Beverage Holding".

Бейбут Кусаинов
Бейбут Кусаинов. Фото: gov.kz

Бейбут Булатович Кусаинов родился 2 августа 1985 году в Караганде. Окончил Московский государственный университет им. Ломоносова. Специалист в области международного права, имеет степень магистра экономики.

В разные года работал в секретариате Интеграционного комитета Евразийского экономического сообщества ЕврАзЭС и ТОО "Ernst & Young", в последующие годы занимал руководящие позиции в различных компаниях, сейчас является директором компании в ТОО "Бетпақ Дала-2005" и заместителем председателя городского филиала "Народная партия Казахстана".

Занимается развитием инфраструктуры и поддерживает сферы спорта, культуры и творчества.

Как сообщается на официальном сайте маслихата города Алматы, местный представительный орган (маслихат) – это выборный орган, избираемый населением области, города республиканского значения и столицы или района (города областного значения), выражающий волю населения и в соответствии с законодательством РК определяющий меры, необходимые для ее реализации, и контролирующий их осуществление.

В пределах своей компетенции маслихат утверждает планы, экономические и социальные программы развития соответствующей территории, местный бюджет и отчеты об их исполнении, контролирует их исполнение, решает, отнесенные к их ведению, вопросы местного административно-территориального устройства, осуществляет регулирование земельных отношений в соответствии с земельным законодательством РК, содействует исполнению гражданами и организациями норм Конституции РК, Законов, актов президента РК, нормативных правовых актов центральных и местных государственных органов.

Основной формой деятельности маслихата является сессия маслихата, на которой решаются вопросы, отнесенные к ее ведению законами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2078396-dvuh-novyh-deputatov-vybrali-v-maslihat-almaty/

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