Назначен аким одного из районов Актюбинской области

На внеочередной сессии Алгинского районного маслихата депутаты единогласно поддержали кандидатуру Асланбека Шуиншалиева на должность акима района, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Как сообщается на официальном сайте районного акимата, 25 ноября состоялась внеочередная 27-я сессия Алгинского районного маслихата, в которой приняли участие аким Актюбинской области Асхат Шахаров и председатель районного маслихата Марат Тулеуов.

В ходе сессии глава региона предложил назначить на должность акима Алгинского района Асланбека Шуиншалиева и ознакомил депутатов с его биографией.

Депутаты маслихата поддержали предложение акима области и единогласно проголосовали за выдвинутую кандидатуру.

Аким области Асхат Шахаров и депутаты пожелали назначенному акиму района успехов в его дальнейшей работе.

Сессия районного маслихата. Фото: gov.kz

Напомним, в конце октября в Хромтауском районе был назначен новый начальник отдела образования. Им стал Шерхан Отаров, ранее работавший директором средней школы №3 в Хромтау.

Помимо этого, в сентябре майора полиции Руслана Фазкуллина назначили заместителем начальника Департамента полиции Актюбинской области. Соответствующий приказ подписал глава МВД.