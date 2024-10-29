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Нового главу районного отдела образования назначили в Актюбинской области

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Шерхан Отаров
Шерхан Отаров. Фото: t.me/bilim_akimat

В Хромтауском районе назначен новый начальник отдела образования. Им стал Шерхан Отаров, ранее работавший директором средней школы №3 в Хромтау, передает NUR.KZ со ссылкой на Управление образования Актюбинской области.

Как сообщается в официальном Telegram-канале ведомства, руководителем отдела образования Хромтауского района назначен Отаров Шерхан Табигатович.

Он родился в 1995 году в Шалкарском районе, имеет высшее образование, окончил Актюбинский региональный университет имени К. Жубанова по специальности "учитель биологии".

Трудовой путь начал в 2017-2019 годах в качестве учителя биологии, с 2019 по 2021 годы занимал должность заместителя директора по учебной работе.

С 2021 года до назначения на данную должность работал директором средней школы №3 города Хромтау.

Ранее сообщалось, что в Кербулакском районе области Жетісу выявили факты хищения бюджетных средств бухгалтерами отдела образования. Ущерб составил 34 млн тенге. Приговором суда бухгалтеры признаны виновными с назначением наказания в виде лишения свободы сроком на 5 лет 6 месяцев с применением ст.63 УК РК (условное осуждение). Ущерб в полном объеме возмещен в доход государства.

В марте в Актау разгорелся скандал с поддельными сертификатами учителей. Одна из педагогов заявила об обмане своих коллег. По словам женщины, администрация школы заставляла сотрудников пройти курсы повышения квалификации, после чего десятки учителей приобрели поддельные сертификаты. В полиции зарегистрировали уголовное дело.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2180181-novogo-glavu-rayonnogo-otdela-obrazovaniya-naznachili-v-aktyubinskoy-oblasti/

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