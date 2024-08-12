Назначен заместитель начальника ДП Актюбинской области

Руслан Фазкуллин назначен заместителем начальника Департамента полиции Актюбинской области. Соответствующий приказ подписал глава МВД, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП региона.

Как сообщается на официальной странице ведомства в Instagram, майор полиции Руслан Фазкуллин в органах внутренних дел служит с 2010 года.

Работал на различных должностях подразделения технической службы. До настоящего времени занимал должность начальника управления информатизации и связи ДП Актюбинской области.

На посту заместителя начальника ДП региона будет курировать работу цифровизации и связи.

Напомним, в конце января 2022 года приказом главы МВД на должность начальника Департамента полиции Актюбинской области был назначен Абай Жусупов. Ведомство он возглавляет до сих пор.

По данным официального сайта, Департамент полиции Актюбинской области является территориальным подразделением Министерства внутренних дел Республики Казахстан, осуществляющим руководство органами и подразделениями полиции на территории региона.