Экс-начальник полиции Карагандинской области стал замглавы МВД

Санжар Адилов стал заместителем главы МВД Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.

"Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в официальном Telegram-канале Акорды.

По информации ИПС "Юрист", Санжар Аскенович родился 26 сентября 1977 года в Алматинской области. В 1999 окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 2006 году - Академию экономики и права.

С 2012 по 2014 год - заместитель начальника, начальник Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК.

С 2013 по 2019 год - заместитель начальника департамента внутренних дел в Астане.

С 2019 по 2023 год - начальник Следственного департамента МВД.

С 2023 года по март 2024 года - начальник департамента полиции Карагандинской области.

С марта возглавлял Карагандинскую академию МВД имени Б. Бейсенова.