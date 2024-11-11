Экс-начальник полиции Карагандинской области стал замглавы МВД
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Санжар Адилов стал заместителем главы МВД Казахстана. Соответствующее распоряжение подписал президент Касым-Жомарт Токаев, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу Акорды.
"Распоряжением главы государства Адилов Санжар Аскенович назначен заместителем министра внутренних дел Республики Казахстан", - говорится в официальном Telegram-канале Акорды.
По информации ИПС "Юрист", Санжар Аскенович родился 26 сентября 1977 года в Алматинской области. В 1999 окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби, в 2006 году - Академию экономики и права.
С 2012 по 2014 год - заместитель начальника, начальник Военно-следственного комитета Министерства внутренних дел РК.
С 2013 по 2019 год - заместитель начальника департамента внутренних дел в Астане.
С 2019 по 2023 год - начальник Следственного департамента МВД.
С 2023 года по март 2024 года - начальник департамента полиции Карагандинской области.
С марта возглавлял Карагандинскую академию МВД имени Б. Бейсенова.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2185670-tokaev-naznachil-novogo-zamministra-vnutrennih-del/