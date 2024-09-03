Руководителей двух управлений назначили в Павлодарской области

Руководителей управлений предпринимательства и индустриально-инновационного развития и государственного архитектурно-строительного контроля назначили в Павлодарской области, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Так, руководителем управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития Павлодарской области стала Людмила Курманова.

Людмила Рашидовна 1981 года рождения, родилась в Павлодаре. В 2002 году окончила Алматинский институт экономики и статистики по специальности "бухгалтерский учет и аудит".

Трудовую деятельность начала в 2002 году главным специалистом отдела структурной и инвестиционной политики управления экономики и бюджетного планирования Павлодарской области. Прошла путь от специалиста до руководителя отдела экономического анализа и прогнозирования.

С 2016 по 2021 годы занимала должности заместителя руководителя управления экономики и бюджетного планирования региона, заместителя руководителя управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития области.

С мая 2021 года занималась партийной работой. До назначения на данную должность с августа 2021 года была советником акима Павлодарской области.

А Нурбек Конротбаев назначен руководителем управления государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области.

Нурбек Зейнуллаевич 1990 года рождения. В 2014 году окончил ПГУ им. Торайгырова по специальности "финансы", в 2018 году получил специальность "транспортное строительство". Магистр по специальности "строительство".

Трудовую деятельность начал в 2009 году инженером ТОО "Аксу-курылыс".

С 2009 по 2015 годы трудился в негосударственных структурах.

С 2015 года работал в местных исполнительных органах Павлодарской области в сфере ЖКХ на различных должностях, начиная с инспектора до руководителя отдела.

В январе 2023 года назначен руководителем отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Экибастуза.

С июля 2023 года до текущего назначения занимал должность руководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Павлодара.

Напомним, в середине лета этого года в Павлодарской области распоряжением акима региона был назначен новый руководитель управления строительства. Должность занял Аскар Ажмурат. Ранее он возглавлял отдел строительства Павлодара.

Также стало известно, что назначен руководитель управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области. Им стал Сагын Толеутаев, который до этого был заместителем главы данного ведомства.