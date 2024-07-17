Назначен руководитель Управления строительства Павлодарской области

В Павлодарской области распоряжением акима региона назначен новый руководитель управления строительства. Должность занял Аскар Ажмурат, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат региона.

Как сообщает официальный Telegram-канал пресс-службы акима Павлодарской области, Аскар Ажмурат родился в 1976 году, имеет высшее техническое образование. В 1999 году он окончил ПГУ им. С. Торайгырова по специальности "инженер-строитель-технолог".

Трудовую деятельность Аскар Ажмурат начал в 1999 году в Павлодарском фармацевтическом заводе менеджером по снабжению. Затем в период с 2001 по 2002 годы трудился в негосударственных структурах.

С 2002 по 2024 годы он работал в местных исполнительных органах Павлодарской области на различных должностях.

До сегодняшнего назначения Аскар Ажмурат был руководителем отдела строительства Павлодара.

Ранее стало известно, что Айгерим Кабылтаева назначена на должность заместителя акима Павлодарской области по инвестициям и развитию бизнеса. До этого она работала руководителем Управления недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области.

Также министр внутренних дел РК подписал приказ и назначил начальником управления полиции Павлодара полковника Малика Онгарбаева. Прежде он занимал должность заместителя начальника отдела полиции Павлодарского района ДП Павлодарской области.