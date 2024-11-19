Вместо задержанного Багдата Карасаева назначили нового акима Илийского района. Им стал Кайыржан Жаксымбетов, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Алматинской области.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, по согласованию с Администрацией президента РК и депутатами Илийского районного маслихата распоряжением акима Алматинской области Кайыржан Жаксымбетов назначен акимом Илийского района.

Он родился в 1975 году в Мойынкумском районе Жамбылской области. В 1997 году окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "промышленное и гражданское строительство". В 2004 году получил диплом Казахского национального аграрного университета по специальности "юриспруденция".

Трудовую деятельность начал в Жамбылской области, работая бригадиром строительного участка в АО "Жамбылагропромстрой".

В разные годы занимал должности:

вице-президента сельскохозяйственного предприятия "Сарыарка" в Таразе;

главного специалиста и руководителя отделов государственного архитектурно-строительного контроля по реконструкции и перепланировке зданий в Управлении архитектурно-строительного контроля Алматы;

заместителя директора и начальника Департамента государственного архитектурно-строительного контроля и лицензирования по Алматы;

заместителя акима Алатауского района Алматы;

заместителя руководителя Балхаш-Алакольской бассейновой инспекции;

руководителя Управления государственного архитектурно-строительного контроля Алматинской области.

Напомним, в сентябре этого года в Сети появилась информация о задержании акима Илийского района Алматинской области Багдата Карасаева по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении власти.

Позже в Антикоре рассказали, что в рамках досудебного расследования изобличены районный аким в Алматинской области и другие лица. С санкции суда подозреваемый взят под стражу.

В прокуратуре региона сообщили, что к задержанию акима привела совместная проверка деятельности мусорного полигона в Илийском районе. Ему предъявлены обвинения в незаконном участии в предпринимательской деятельности, превышении должностных полномочий и злоупотреблении ими, что нанесло ущерб государственным интересам.

Багдат Карасаев работал акимом Илийского района с сентября 2018 года.