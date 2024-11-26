Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в Вооруженных силах, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду. Мереке Кучекбаев стал новым главнокомандующим сухопутных войск.

Как сообщается в Telegram-канале Акорды, Асан Жусупов освобожден от должности главнокомандующего сухопутными войсками Вооруженных Сил РК. На эту должность назначен Мереке Кучекбаев.

Также сообщается, что Ержан Ибраев назначен командующим войсками регионального командования "Юг", он освобожден от ранее занимаемой должности. Ранее эту должность занимал Куанышбек Уштаев.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Западно-Казахстанской области.

С 2013 по 2017 год - замкомандующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) - начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования "Юг".

С 2017 по 2020 год - начальник штаба - первый заместитель командующего десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.

С 2020 по 2021 год - командующий войсками регионального командования "Астана".

С 2021 по 2022 год - командующий десантно-штурмовыми войсками сухопутных войск в Вооруженных сил РК.

С марта 2022 года был командующим войсками регионального командования "Юг". А в ноябре 2023 года был назначен начальником главного штаба - первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК.

На сайте Министерства обороны сообщается, что Ержан Ибраев родился 1 сентября 1978 года рождения в городе Семей. Женат, воспитывает 3 детей.

Ержан Ибраев. Фото: сайт Министерства обороны РК

Сообщается, что он прошел все ступени воинской службы от лейтенанта до полковника. С 1995 года по 2017 год проходил службу в различных должностях от командира взвода до заместителя командующего войсками.

7 ноября 2023 года распоряжением главы государства назначен командующим войсками регионального командования "Астана".