Токаев назначил нового командующего войсками регионального командования "Астана"

Кадровые перестановки произошли в Минобороне - президент назначил нового командующего войсками регионального командования "Астана" передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Распоряжением главы государства Ибраев Ержан Вакасович назначен командующим войсками регионального командования "Астана", говорится на официальном сайте.

Также распоряжением главы государства Жазыкбаев Шайх-Хасан Сатаркулулы освобожден от должности командующего войсками регионального командования "Астана".

Шайх-Хасан Жазыкбаев согласно официальному сайту РгК "Астана", родился 20 сентября 1976 года в селе Карл Маркс Мойынкумского района в Жамбылской области.

В июне 1999 года окончил Пензенское военное артиллерийское инженерное училище им. Н.Н.Воронова г.Пенза РФ с отличием по специальности: "Инженер по тепловым и импульсным машинам".

Проходил воинскую службу на должностях офицерского состава от командира взвода до командующего войсками регионального командования (в 2021 году).

Стоит отметить, что с марта по октябрь 2006 года и с сентября 2007 года по май 2008 года выполнял миротворческую миссию в составе ограниченного континента в Ираке.

Награжден орденом "Айбын" ІІ степени. Воинское звание: Генерал-майор. Женат воспитывает 3 детей.