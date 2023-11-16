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Покинувший пост главнокомандующего войсками РгК "Юг" Мереке Кучекбаев получил новую должность

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Мереке Кучекбаев
Мереке Кучекбаев. Фото: t.me/modgovkz/11754

Мереке Кучекбаев стал начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК, передает NUR.KZ со ссылкой на Минобороны.

"Приказом министра обороны РК Кучекбаев Мереке Матимович назначен начальником Главного штаба – первым заместителем главнокомандующего сухопутными войсками ВС РК", – говорится в официальном Telegram-канале Министерства обороны.

Ранее Кучекбаев покинул пост командующего войсками регионального командования "Юг". Его преемником стал Куанышбек Уштаев.

На сайте ИПС "Параграф" говорится, что Мереке Кучекбаев родился 7 августа 1976 года в Западно-Казахстанской области.

В 1997 году окончил Алматинское высшее общевойсковое командное училище, в 2007 году –Национальный университет обороны им. первого президента РК, в 2017 году – Военную академию Генштаба ВС РФ.

С 2013 по 2017 год – замкомандующего войсками регионального командования (по боевой подготовке) – начальник управления боевой подготовки управления командующего войсками регионального командования "Юг".

С 2017 по 2020 год – начальник штаба – первый заместитель командующего Десантно-штурмовыми войсками СВ ВС РК.

С 2020 по 2021 год – командующий войсками Регионального командования "Астана".

С 2021 по 2022 год – командующий Десантно-штурмовыми войсками Сухопутных войск Вооруженных сил РК.

С марта 2022 года был командующим войсками регионального командования "Юг".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2046145-pokinuvshiy-post-glavnokomanduyuschego-voyskami-rgk-yug-mereke-kuchekbaev-poluchil-novuyu-dolzhnost/

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