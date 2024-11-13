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Мухтар Ерман стал замглавы ЦИК Казахстана

Опубликовано:

Мухтар Ерман
Мухтар Ерман. Фото: parlam.kz

Мухтар Ерман был назначен на должность заместителя председателя Центральной избирательной комиссии, а секретарем стал Шавхат Утемисов, передает NUR.KZ со ссылкой на сайт комиссии.

Ранее президент Касым-Жомарт Токаев сменил двух членов Центральной избирательной комиссии - преемниками Константина Петрова и Сабилы Мустафиной стали Азамат Айманакумов и Михаил Бортник.

Позже в сенате сообщили о смене еще одного члена - на место Анастасии Щегорцовй пришла Ляззат Суйндик, занимавшая до этого пост заместителя председателя правления АО "Агентство "Хабар".

В ЦИК сегодня сообщили, что замглавы комиссии был назначен Мухтар Ерман, а секретарем стал Шавхат Утемисов.

Напомним также, что сегодня были официально прекращены полномочия члена Высшей аудиторской палаты Михаила Бортника.

Согласно информации ИПС "Юрист", Ерман Мухтар Тилдабекулы родился 5 сентября 1963 года.

В 1986 году окончил КазНУ им. аль-Фараби по специальности "Историк, преподаватель истории с преподаванием на иностранном языке", в 1998 году в этом же университете отучился на юриста.

С 1993 по 1999 год - региональный менеджер компании "Яшар холдинг" в Алматы.

С 1999 по 2005 год - директор ГП "Алматыжарнама".

С 2013 по 2014 год - замгендиректора ТОО "Первый канал "Евразия".

С 2014 по 2016 год - руководитель аппарата фракции "Нур Отан" в мажилисе.

С марта 2022 года был членом ЦИК РК, затем - секретарем.

Утемисов Шавкат Анесович родился 12 июня 1963 года. В 1985 году окончил Уральский педагогический институт им. А.С. Пушкина, в 2000 году - Академию государственной службы при президенте РК.

Имеет звание заслуженного тренера.

С 1992 по 2000 год - начальник областного управления по делам молодежи, туризма и спорта Западно-Казахстанской области.

С 2000 по 2001 год - председатель областной телерадиокомпании Западно-Казахстанской области.

С 2001 по 2002 год - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С 2002 по 2006 год - аким Акжаикского района.

С 2006 по 2007 год - заместитель акима Западно-Казахстанской области.

С 2021 по 2022 год - руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

С 2022 года - член ЦИК РК.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/appointments/2186966-muhtar-erman-stal-zamglavy-cik-kazahstana/

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